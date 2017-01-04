Рух деяких тролейбусів тимчасово закриють у Києві

“У зв’язку з ремонтом контактної мережі на просп. Ватутіна 5 січня 2017 року рух тролейбусів маршрутів №№ 30, 31, 37, 47, 50, 50к закривається з 00:30 до 04:50. Про це повідомили в КП „Київпастранс“. Заїзд останніх і виїзд перших рухомих одиниць буде скориговано”, — сказано в повідомленні.