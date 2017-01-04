Движение некоторых троллейбусов временно закроют в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. С завтрашнего дня в Киеве временно закроют движение троллейбусов маршрутов №30, 31, 37, 47, 50, 50к. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
"В связи с ремонтом контактной сети на просп. Ватутина 5 января 2017 года движение троллейбусов маршрутов №№ 30, 31, 37, 47, 50, 50к закрывается с 00:30 до 4:50. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс". Заезд последних и выезд первых подвижных единиц скорректируют", - сказано в сообщении.