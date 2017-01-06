Рух автотранспорту з Миколаєва повністю перекрили

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 6 січня. УНН. З метою недопущення заторів у русі і забезпечення оперативного розчищення доріг від снігу з 10:00 години сьогоднішнього дня тимчасово повністю обмежений рух для всіх категорій транспортних засобів. Про це повідомили в Службі автомобільних доріг в Миколаївській області, передає УНН.