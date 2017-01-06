Движение автотранспорта из Николаева полностью перекрыли
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 6 января. УНН. С целью недопущения заторов в движении и обеспечения оперативной расчистки дорог от снега с 10:00 часов сегодняшнего дня временно полностью ограничено движение для всех категорий транспортных средств. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Николаевской области, передает УНН.
Напомним, что с 08:00 было ограничено движение для грузовых тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения.