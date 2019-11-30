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Рубані рани та переломи: у власному будинку виявили понівечене тіло пенсіонера

Рубані рани та переломи: у власному будинку виявили понівечене тіло пенсіонера

Київ • УНН

 • 21197 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Запорізькій області, у селі Преображенка, у власному будинку виявили понівечений труп пенсіонера - із численними рубаними ранами голови та переломами пальців. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Як стало відомо, чоловік жив сам і зловживав алкоголем.

Тіло пенсіонера виявили учора, 29 листопада.

За інформацією правоохоронців, чоловік отримав множинні рубані рани голови, забої, а крім того - у нього зламані кілька пальців.

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Також відомо, що під час огляду виявилось, що ні двері, ні меблі у будинку не пошкоджені.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 КК України.

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