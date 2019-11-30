Рубленые раны и переломы: в собственном доме обнаружили изуродованное тело пенсионера
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Запорожской области, в селе Преображенка, в собственном доме обнаружили изуродованный труп пенсионера - с многочисленными рублеными ранами головы и переломами пальцев. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Как стало известно, мужчина жил один и злоупотреблял алкоголем.
Тело пенсионера обнаружили вчера, 29 ноября.
По информации правоохранителей, мужчина получил множественные рубленые раны головы, ушибы, а кроме того - у него сломаны несколько пальцев.
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Также известно, что при осмотре оказалось, что ни двери, ни мебель в доме не повреждены.
Правоохранители начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 УК Украины.