Рубан заявив у суді, що не знав про наявність зброї в авто

КИЇВ. 9 березня. УНН. Керівник Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимир Рубан стверджує, що не знав про наявність арсеналу зброї в авто, який знайшли у нього при спробі перетину лінії розмежування на Донбасі. Про це він сказав під час обрання запобіжного заходу у Шевченківському районному суді м.Київ, передає кореспондент УНН.