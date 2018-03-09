Рубан заявив у суді, що не знав про наявність зброї в авто
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Керівник Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимир Рубан стверджує, що не знав про наявність арсеналу зброї в авто, який знайшли у нього при спробі перетину лінії розмежування на Донбасі. Про це він сказав під час обрання запобіжного заходу у Шевченківському районному суді м.Київ, передає кореспондент УНН.
“Я не маю перепустки на перехід на непідконтрольну територію. Проте раніше я займався обміном полонених. Всього у мене перетинів більш як 140”, — зазначив В.Рубан.
За його словами, про зброю він не знав і вважав, що везе меблі.
“Я мав перевезти один товар на ту сторону і, звідти забрати меблі, що я і зробив. Місце, де мене заарештували, знаходиться посередині містечка ..., і щоб в нього потрапити, або з території Донецька треба пройти український блокпост, чи зі сторони Бахмута. Там не пропускають просто так — стоять солдати з автоматами”, — сказав він.
За його словами, він під’їхав в умовний час, щоб зустрітись з офіцером, який розпорядився, щоб Рубана пропустили. Керівник Центру звільнення полонених, з його слів, проїхав декілька метрів за машиною офіцера, після чого звідти вийшло декілька бійців, і закріпили на машину чорні військові номери. Ще за 200 метрів машина перед Рубаном знову зупинилась, тоді й відбулось затримання.
“Про наявність цієї зброї я не знав”, — підкреслив затриманий.
Нагадаємо, 8 березня керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана затримали о 9:15 у районі Майорська при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій.
9 березня Шевченківський районний суд міста Києва почав обрання запобіжного заходу В.Рубану.