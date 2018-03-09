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Рубан заявил в суде, что не знал о наличии оружия в авто

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан утверждает, что не знал о наличии арсенала оружия в авто, который нашли у него при попытке пересечения линии разграничения на Донбассе. Об этом он сказал во время избрания меры пресечения в Шевченковском районном суде г.Киева, передает корреспондент УНН.

"У меня нет пропуска на переход на неподконтрольную территорию. Однако раньше я занимался обменом пленных. Всего у меня было более 140 пересечений", - отметил В.Рубан.

По его словам, об оружии он не знал и считал, что везет мебель.

"Я должен был перевезти один товар на ту сторону и, оттуда забрать мебель, что я и сделал. Место, где меня арестовали, находится посередине города (...), и чтобы в него попасть, или с территории Донецка надо пройти украинский блокпост, или со стороны Бахмута. Там не пропускают просто так - стоят солдаты с автоматами", - сказал он.

По его словам, он подъехал в условное время, чтобы встретиться с офицером, который распорядился, чтобы Рубана пропустили. Руководитель Центра освобождения пленных, по его словам, проехал несколько метров за машиной офицера, после чего оттуда вышло несколько бойцов, и закрепили на машину черные военные номера. Еще в 200 метрах машина перед Рубаном снова остановилась, тогда и состоялось задержание.

"О наличии этого оружия я не знал", - подчеркнул задержанный.

Напомним, 8 марта руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали в 9:15 в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий.

9 марта Шевченковский районный суд города Киева начал избрании меры пресечения В.Рубану.

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