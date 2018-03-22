Рубан та Савченко планували обстрілювати центр Києва з баржі чи Труханового острова - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан планували встановити гранатомети або на Трухановому острові, або на баржі на Дніпрі, щоб розстріляти центр Києва. Про це під час засідання парламенту заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день достеменно встановлено, з показів свідків, що зловмисники планували встановити гранатомети або на Трухановому острові, або на баржі з Дніпра, аби розстріляти центр Києва. Як ви розумієте, не прицільно… Це був теракт на повалення української держави", - підкреслив Ю.Луценко.
Нагадаємо, регламентний комітет ВР підтримав подання Генпрокурора на затримання та арешт нардепа Н.Савченко.
Також нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що Н.Савченко та В.Рубан досягли домовленості з ватажком терористичної організації "ДНР" О.Захарченком щодо постачання зброї для проведення терористичного акту.
Н.Савченко, коментуючи підозру Генерального прокурора в підготовці теракту, зазначила, що за "мрії не садять".
Раніше Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.