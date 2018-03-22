Рубан та Савченко планували обстрілювати центр Києва з баржі чи Труханового острова - Луценко

КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан планували встановити гранатомети або на Трухановому острові, або на баржі на Дніпрі, щоб розстріляти центр Києва. Про це під час засідання парламенту заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.