Рубан и Савченко планировали обстреливать центр Киева с баржи или Труханова острова - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан планировали установить гранатометы или на Трухановом острове, или на барже на Днепре, чтобы расстрелять центр Киева. Об этом во время заседания парламента заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день достоверно установлено, из показаний свидетелей, что злоумышленники планировали установить гранатометы или на Трухановом острове, или на барже из Днепра, чтобы расстрелять центр Киева. Как вы понимаете, не прицельно... Это был теракт на свержение украинского государства", - подчеркнул Ю.Луценко.
Напомним, регламентный комитет ВР поддержал представление Генпрокурора на задержание и арест нардепа Н.Савченко.
Также напомним, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что Н.Савченко и В.Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" А.Захарченком по поставкам оружия для проведения террористического акта.
Н.Савченко, комментируя подозрение Генерального прокурора в подготовке теракта, отметила, что за "мечты не сажают".
Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.