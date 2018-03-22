Рубан та Савченко готували масове ураження мирних людей в центрі столиці – Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Рубан та Савченко готували знищення керівництва української держави та масове ураження мирних людей в центрі столиці. Про це під час засідання парламенту заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Фраза "хлопці просять - міняйте владу" (продемонстровані аудіо та відеодокази — ред.) означає, що Рубан та Савченко, в координації з лідером ватажків терористичного угрупування "ДНР" Захарченком, продемонстровані упаковані листи означають, що із зброєю виданою офіцерами РФ готували знищення керівництва української держави та масове ураження мирних людей в центрі столиці під десятками 120 мм мін, які привезли із окупованих територій”, — повідомив Ю.Луценко.
Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що Н.Савченко та В.Рубан досягли домовленості з ватажком терористичної організації "ДНР" О.Захарченком щодо постачання зброї для проведення терористичного акту.
Раніше Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.