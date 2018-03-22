Рубан и Савченко готовили массовое поражение мирных людей в центре столицы - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Рубан и Савченко готовили уничтожение руководства украинского государства и массовое поражение мирных людей в центре столицы. Об этом во время заседания парламента заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Фраза "ребята просят - меняйте власть" (продемонстрированные аудио и видеодоказательства - ред.) означает, что Рубан и Савченко, в координации с лидером главарей террористической группировки "ДНР" Захарченко, продемонстрированные упакованы письма означают, что с оружием выданной офицерами РФ готовили уничтожения руководства украинского государства и массовое поражение мирных людей в центре столицы под десятками 120 мм мин, которые привезли с оккупированных территорий", - сообщил Ю.Луценко.
Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что Н.Савченко и В.Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" О.Захарченком по поставкам оружия для проведения террористического акта.
Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.