РПЦ закликає "утриматися від емоцій" у справі священника, який зґвалтував дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда “закликав утриматися від емоцій і не заважати слідству у справі настоятеля Свято-Троїцької обителі милосердя в Оренбурзькій області протоієрея Миколи Стремський”, якого звинувачують у зґвалтуванні неповнолітніх. Про це Легойда повідомив ТАСС в четвер, інформує УНН.
Указом митрополита Оренбурзького і Саракташського Веніаміна (Зарицького) в середу Стремський був заборонений в служінні на час ведення слідства.
“Реакція єпархії була своєчасною і єдино можливою в даній ситуації. На час розслідування священик заборонений в служінні, всі подальші рішення будуть прийматися після винесення судового рішення. Зі свого боку хочу нагадати про презумпцію невинності і про те, що тільки суд може визнати людину винною чи невинною, тому мені здається, що зараз дуже важливо всім утриматися від якихось емоційних непотрібних коментарів і не заважати працювати слідству”, — сказав Легойда.
Як писав УНН раніше, настоятеля російської Свято-Троїцької обителі милосердя звинувачують у зґвалтуванні неповнолітніх.