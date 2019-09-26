РПЦ призывает "воздержаться от эмоций" по делу священника, который изнасиловал детей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда “призвал воздержаться от эмоций и не мешать следствию по делу настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области протоиерея Николая Стремского”, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетних. Об этом Легойда сообщил ТАСС в четверг, передает УНН.
Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина (Зарицкого) в среду Стремский был запрещен в служении на время ведения следствия.
“Реакция епархии была своевременной и единственно возможной в данной ситуации. На время расследования священник запрещен в служении, все дальнейшие решения будут приниматься после вынесения судебного решения. Со своей стороны хочу напомнить о презумпции невиновности и о том, что только суд может признать человека виновным или невиновным, поэтому мне кажется, что сейчас очень важно всем воздержаться от каких-то эмоциональных ненужных комментариев и не мешать работать следствию”, — сказал Легойда.
Как писал УНН ранее, настоятеля российской Свято-Троицкой обители милосердия обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних.