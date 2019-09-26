РПЦ призывает "воздержаться от эмоций" по делу священника, который изнасиловал детей

Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина (Зарицкого) в среду Стремский был запрещен в служении на время ведения следствия.

“Реакция епархии была своевременной и единственно возможной в данной ситуации. На время расследования священник запрещен в служении, все дальнейшие решения будут приниматься после вынесения судебного решения. Со своей стороны хочу напомнить о презумпции невиновности и о том, что только суд может признать человека виновным или невиновным, поэтому мне кажется, что сейчас очень важно всем воздержаться от каких-то эмоциональных ненужных комментариев и не мешать работать следствию”, — сказал Легойда.

Как писал УНН ранее, настоятеля российской Свято-Троицкой обители милосердия обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних.