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РПЦ призывает "воздержаться от эмоций" по делу священника, который изнасиловал детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда “призвал воздержаться от эмоций и не мешать следствию по делу настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области протоиерея Николая Стремского”, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетних. Об этом Легойда сообщил ТАСС в четверг, передает УНН.

РПЦ призывает "воздержаться от эмоций" по делу священника, который изнасиловал детей

Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина (Зарицкого) в среду Стремский был запрещен в служении на время ведения следствия.

“Реакция епархии была своевременной и единственно возможной в данной ситуации. На время расследования священник запрещен в служении, все дальнейшие решения будут приниматься после вынесения судебного решения. Со своей стороны хочу напомнить о презумпции невиновности и о том, что только суд может признать человека виновным или невиновным, поэтому мне кажется, что сейчас очень важно всем воздержаться от каких-то эмоциональных ненужных комментариев и не мешать работать следствию”, — сказал Легойда.

Как писал УНН ранее, настоятеля российской Свято-Троицкой обители милосердия обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних.

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