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РПЦ спростувала зникнення останків дітей Миколи II з монастиря через "невдалі досліди"

РПЦ спростувала зникнення останків дітей Миколи II з монастиря через "невдалі досліди"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Російська православна церква (РПЦ) спростувала повідомлення про те, що останки дітей Миколи II Олексія і Марії, які зберігалися в Новоспаському монастирі в Москві, зникли. Про це ТАСС в неділю повідомив прес-секретар Патріарха Московського і всієї Русі Кирила священик Олександр Волков, інформує УНН.

“Це неправдива інформація”, — сказав він.

Раніше про те, що останки нібито знищені в ході невдалих дослідів, замовлених церквою, повідомило видання URA.RU.

Микола II разом зі своєю сім’єю і слугами були розстріляні в ніч на 17 липня в будинку інженера Іпатьєва в Єкатеринбурзі. Слідчий Микола Соколов, який проводив розслідування у 1919-1922 роках у справі про вбивство царської сім’ї за дорученням адмірала Колчака, прийшов до висновку про повне знищення всіх тіл убитих шляхом спалення.

У 1991 році група пошуковців виявила під Єкатеринбургом останки, які, імовірно, могли бути царськими, в 1998 році їх поховали в Петропавлівській фортеці в Санкт-Петербурзі в усипальниці Романових. У 2007 році було виявлено ще одне місце передбачуваного поховання членів царської сім’ї — Поросенкова балка під Єкатеринбургом.

Як повідомляв УНН, у РПЦ закликали не приписувати перемогу у війні Сталіну.

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