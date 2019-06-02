РПЦ опровергла исчезновение останков детей Николая II из монастыря за "неудачные опытов"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Русская православная церковь (РПЦ) опровергла сообщения о том, что останки детей Николая II Алексея и Марии, хранившиеся в Новоспасском монастыре в Москве, исчезли. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, передает УНН.
“Это ложная информация”, — сказал он.
Ранее о том, что останки якобы уничтожены в ходе неудачных опытов, заказанных церковью, сообщило издание URA.RU.
Николай II вместе со своей семьей и слугами были расстреляны в ночь на 17 июля в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Следователь Николай Соколов, проводивший расследование в 1919-1922 годах по делу об убийстве царской семьи по поручению адмирала Колчака, пришел к выводу о полном уничтожении всех тел убитых путем сожжения.
В 1991 году группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые, предположительно, могли быть царскими, в 1998 году их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в усыпальнице Романовых. В 2007 году было обнаружено еще одно место предполагаемого захоронения членов царской семьи — Поросенков лог под Екатеринбургом.
Как сообщал УНН, в РПЦ призвали НЕ приписывать победу в войне Сталину.