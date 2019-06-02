РПЦ опровергла исчезновение останков детей Николая II из монастыря за "неудачные опытов"

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 6909 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 30465 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 51155 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113948 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109135 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136311 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144062 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129994 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130071 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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РПЦ опровергла исчезновение останков детей Николая II из монастыря за "неудачные опытов"

РПЦ опровергла исчезновение останков детей Николая II из монастыря за "неудачные опытов"

Киев  •  УНН

 • 8746 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Русская православная церковь (РПЦ) опровергла сообщения о том, что останки детей Николая II Алексея и Марии, хранившиеся в Новоспасском монастыре в Москве, исчезли. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, передает УНН.

“Это ложная информация”, — сказал он.

Ранее о том, что останки якобы уничтожены в ходе неудачных опытов, заказанных церковью, сообщило издание URA.RU.

Николай II вместе со своей семьей и слугами были расстреляны в ночь на 17 июля в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Следователь Николай Соколов, проводивший расследование в 1919-1922 годах по делу об убийстве царской семьи по поручению адмирала Колчака, пришел к выводу о полном уничтожении всех тел убитых путем сожжения.

В 1991 году группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые, предположительно, могли быть царскими, в 1998 году их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в усыпальнице Романовых. В 2007 году было обнаружено еще одно место предполагаемого захоронения членов царской семьи — Поросенков лог под Екатеринбургом.

Как сообщал УНН, в РПЦ призвали НЕ приписывать победу в войне Сталину.

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