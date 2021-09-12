РПЦ назвала “образою” встановлення пам’ятника Дзержинському в окупованому Криму

Цитата

“Його знесуть місцеві жителі, в кого ще жива пам’ять тих страшних подій: десятиліть пекельних мук, в які вкинули країну ці „благодійники“, довели спочатку країну до повного розвалу, а потім „ремонтували“ мости і паровози. Ці негідники, які віроломно захопили владу у воєнний час і організували жахливий червоний терор, спочатку вбивали батьків, а потім боролися з безпритульністю!” — сказав Калінін і додав, що встановлення таких пам’ятників “ображає пам’ять мільйонів невинних жертв терору, голоду, холоду, мук, тортур, тюрем, таборів і розорення Вітчизни”.

Нагадаємо

11 вересня в Сімферополі був встановлений відреставрований пам’ятник Феліксу Дзержинському — в річницю його дня народження.

У пресслужбі управління ФСБ Росії по Криму і Севастополю заявили, що Дзержинський “боровся не тільки з контрреволюцією, але і піднімав країну з розрухи і злиднів”.

Довідково

Фелікс Дзержинський очолював Всеросійську надзвичайну комісію, яка в 1918–1919 роках здійснювала масові розстріли людей, обвинувачених у причетності до контрреволюційних організацій.