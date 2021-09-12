У Сімферополі окупаційна влада встановила пам'ятник Феліксу Дзержинському

Деталі

Відзначається, що відреставрований пам'ятник (бюст Дзержинського) встановили в центрі Сімферополя в річницю дня народження засновника ВЧК - 11 вересня. За повідомленнями ЗМІ, на відкритті пам'ятника були присутні ветерани органів держбезпеки і кадети зі школи №4, шефство над якою взяло кримське управління ФСБ Росії.

У прес-службі управління ФСБ Росії по Криму і Севастополю заявили, що Дзержинський "боровся не тільки з контрреволюцією, але і піднімав країну з розрухи і злиднів", організовував дитячі будинки, допомагав боротися з безпритульністю.

У той же час, установка пам'ятника викликала критику з боку РПЦ. Один з її представників назвав це образливим і заявив, що пам'ятник знесуть місцеві жителі.

Довідка

Фелікс Дзержинський після більшовицької революції 1917 року очолював Всеросійську надзвичайну комісію (ВЧК), яка в роки Громадянської війни здійснювала терор по відношенню до людей, обвинувачених в причетності до контрреволюційних організацій.