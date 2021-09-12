У Сімферополі окупаційна влада встановила пам'ятник Феліксу Дзержинському
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Сімферополі - столиці анексованого Криму - 11 вересень встановили відреставрований пам'ятник засновнику ВЧК Феліксу Дзержинському, повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
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Відзначається, що відреставрований пам'ятник (бюст Дзержинського) встановили в центрі Сімферополя в річницю дня народження засновника ВЧК - 11 вересня. За повідомленнями ЗМІ, на відкритті пам'ятника були присутні ветерани органів держбезпеки і кадети зі школи №4, шефство над якою взяло кримське управління ФСБ Росії.
У прес-службі управління ФСБ Росії по Криму і Севастополю заявили, що Дзержинський "боровся не тільки з контрреволюцією, але і піднімав країну з розрухи і злиднів", організовував дитячі будинки, допомагав боротися з безпритульністю.
У той же час, установка пам'ятника викликала критику з боку РПЦ. Один з її представників назвав це образливим і заявив, що пам'ятник знесуть місцеві жителі.
Довідка
Фелікс Дзержинський після більшовицької революції 1917 року очолював Всеросійську надзвичайну комісію (ВЧК), яка в роки Громадянської війни здійснювала терор по відношенню до людей, обвинувачених в причетності до контрреволюційних організацій.