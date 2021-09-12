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В Симферополе оккупационные власти установили памятник Феликсу Дзержинскому

В Симферополе оккупационные власти установили памятник Феликсу Дзержинскому

Киев  •  УНН

 • 28597 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Симферополе - столице аннексированного Крыма - 11 сентября установили отреставрированный памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Детали

Отмечается, что отреставрированный памятник (бюст Дзержинского) установили в центре Симферополя в годовщину дня рождения основателя ВЧК - 11 сентября. По сообщениям СМИ, на открытии памятника присутствовали ветераны органов госбезопасности и кадеты из школы №4, шефство над которой взяло крымское управление ФСБ России.

В пресс-службе управления ФСБ России по Крыму и Севастополю заявили, что Дзержинский "боролся не только с контрреволюцией, но и поднимал страну из разрухи и нищеты", организовывал детские дома, помогал бороться с беспризорностью.

В тоже время, установка памятника вызвала критику со стороны РПЦ. Один из ее представителей назвал это оскорбительным и заявил, что памятник снесут местные жители.

Справка

Феликс Дзержинский после большевистской революции 1917 года возглавлял Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК), которая в годы Гражданской войны осуществляла террор в отношении людей, обвиняемых в причастности к контрреволюционным организациям.

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