РПЦ назвала "оскорблением" установление памятника Дзержинскому в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали "оскорблением памяти жертв красного террора" установку монумента основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому в оккупированном Симферополе. Об этом заявил член Патриаршего совета по культуре РПЦ, протоиерей Леонид Калинин в эфире радио "Говорит Москва", передает УНН со ссылкой на радио "Свобода".
Цитата
“Его снесут местные жители, у кого еще жива память тех страшных событий: десятилетий адских мук, в которые ввергли страну эти „благодетели“, которые довели сначала страну до полного развала, а потом „ремонтировали“ мосты и паровозы. Эти негодяи, которые вероломно захватили власть в военное время и организовали ужасный красный террор, сначала убивали родителей, а потом боролись с беспризорностью!” — сказал Калинин и добавил, что установление таких памятников “оскорбляет память миллионов невинных жертв террора, голода, холода, мучений, пыток, тюрем, лагерей и разорение Отечества”.
Напомним
11 сентября в Симферополе был установлен отреставрированный памятник Феликсу Дзержинскому — в годовщину его дня рождения.
В пресс-службе управления ФСБ России по Крыму и Севастополю заявили, что Дзержинский “боролся не только с контрреволюцией, но и поднимал страну из разрухи и нищеты”.
Справка
Феликс Дзержинский возглавлял Всероссийскую чрезвычайную комиссию, которая в 1918-1919 годах осуществляла массовые расстрелы людей, обвиняемых в причастности к контрреволюционных организаций.