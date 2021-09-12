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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 124270 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 139572 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 118035 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115861 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123268 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 165046 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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РПЦ назвала "оскорблением" установление памятника Дзержинскому в оккупированном Крыму

РПЦ назвала "оскорблением" установление памятника Дзержинскому в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали "оскорблением памяти жертв красного террора" установку монумента основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому в оккупированном Симферополе. Об этом заявил член Патриаршего совета по культуре РПЦ, протоиерей Леонид Калинин в эфире радио "Говорит Москва", передает УНН со ссылкой на радио "Свобода".

Цитата

“Его снесут местные жители, у кого еще жива память тех страшных событий: десятилетий адских мук, в которые ввергли страну эти „благодетели“, которые довели сначала страну до полного развала, а потом „ремонтировали“ мосты и паровозы. Эти негодяи, которые вероломно захватили власть в военное время и организовали ужасный красный террор, сначала убивали родителей, а потом боролись с беспризорностью!” — сказал Калинин и добавил, что установление таких памятников “оскорбляет память миллионов невинных жертв террора, голода, холода, мучений, пыток, тюрем, лагерей и разорение Отечества”.

Напомним

11 сентября в Симферополе был установлен отреставрированный памятник Феликсу Дзержинскому — в годовщину его дня рождения.

В пресс-службе управления ФСБ России по Крыму и Севастополю заявили, что Дзержинский “боролся не только с контрреволюцией, но и поднимал страну из разрухи и нищеты”.

Справка

Феликс Дзержинский возглавлял Всероссийскую чрезвычайную комиссию, которая в 1918-1919 годах осуществляла массовые расстрелы людей, обвиняемых в причастности к контрреволюционных организаций.

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