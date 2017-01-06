Розвиток державних житлових програм зупинить відтік спеціалістів закордон – експерт

“Щодо соціальної функції — все всім зрозуміло: це забезпечення житлом громадян, які потребують покращення житлових умов. Це позитивно впливає на демографічну ситуацію і, зокрема, закриває відтік інтелектуальної робочої сили з України. А ось тут вже випливає і соціально-економічна складова. На сьогоднішній день в нас близько 100 тис. науковців, які здобули освіту в Україні за бюджетні кошти, працюють закордоном. Тобто фактично вони працюють на розвиток економік інших країн. А є ще виключно економічна складова. Вона базується на розвитку будівельної галузі, яка є однією з економіко-стимулюючих, адже одне робоче місце у будівництві породжує до 5 робочих місць у суміжних галузях”, — зазначив Сергій Комнатний.

Нагадаємо, за офіційними даними, близько 650 тис. українців є черговиками на житло.

Президент ПАТ “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір зауважив, що забудовники мають можливості задовольнити ці потреби, однак, для цього необхідне фінансування. Він наголосив, що додаткове фінансування, окрім вирішення проблеми забезпечення українців житлом, дасть поштовх для розвитку економіки, адже кожна гривня вкладена у будівельну галузь приносить державі у п’ять разів більше, а розвиток будівельної сфери сприяє розвитку цілого ряду суміжних сфер економіки.