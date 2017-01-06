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Развитие государственных жилищных программ остановит отток специалистов за границу - эксперт

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 января. УНН. Жилые государственные программы, имеют три составляющие - социальную, социально-экономическую и экономическую. Но если о социальной говорят все и всегда, то о двух других часто забывают. Об этом в комментарии специализированному порталу "Столичная недвижимость" рассказал первый заместитель председателя правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный, пишет УНН.

"О социальной функции - все всем понятно: это обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это положительно влияет на демографическую ситуацию и, в частности, закрывает отток интеллектуальной рабочей силы из Украины. А вот здесь уже следует и социально-экономическая составляющая. На сегодняшний день у нас около 100 тыс. ученых, получивших образование в Украине за бюджетные средства, работают за рубежом. То есть фактически они работают на развитие экономик других стран. А есть еще только экономическая составляющая. Она базируется на развитии строительной отрасли, которая является одной из экономико-стимулирующих, ведь одно рабочее место в строительстве рождает до 5 рабочих мест в смежных отраслях", - отметил Сергей Комнатный.

Напомним, по официальным данным, около 650 тыс. украинцев является очередниками на жилье.

Президент ОАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир отметил, что застройщики имеют возможности удовлетворить эти потребности, однако, для этого необходимо финансирование. Он отметил, что дополнительное финансирование, кроме решения проблемы обеспечения украинцев жильем, даст толчок для развития экономики, ведь каждая гривна вложенная в строительную отрасль приносит государству в пять раз больше, а развитие строительной сферы способствует развитию целого ряда смежных сфер экономики.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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