Розвідував позиції ЗСУ на Сумщині: затримано російського агента
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Контррозвідка Служби безпеки України викрила агента російських спецслужб, який розвідував позиції ЗСУ на Сумщині, поблизу кордону з рф. Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі СБУ, передає УНН.
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Під час спецоперації затримано мешканця Сум, який передавав ворогу інформацію про дислокацію, озброєння та переміщення підрозділів ЗСУ у прикордонних районах.
Встановлено, що зрадник був завербований представником російських спецслужб під час повномасштабної агресії рф проти нашої держави.
За завданням загарбників, агент здійснював фото- і відеофіксацію розташування оборонних об’єктів та руху української військової техніки. Одержані матеріали з прив’язкою до місцевості зловмисник переправляв своєму куратору через закриті канали електронного зв’язку.
Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами злочинної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у державній зраді, здійсненій в умовах воєнного стану. Досудове розслідування триває.
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