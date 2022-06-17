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Разведывал позиции ВСУ в Сумской области: задержан российский агент

Разведывал позиции ВСУ в Сумской области: задержан российский агент

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента российских спецслужб, разведывавшего позиции ВСУ в Сумской области, вблизи границы с рф. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале СБУ, передает УНН.

Детали

Во время спецоперации задержан житель Сум, который передавал врагу информацию о дислокации, вооружении и перемещении подразделений ВСУ в приграничных районах.

Установлено, что предатель был завербован представителем российских спецслужб во время полномасштабной агрессии рф против Украины.

По заданию захватчиков, агент осуществлял фото- и видеофиксацию расположения оборонных объектов и движения украинской военной техники. Полученные материалы с привязкой к местности злоумышленник переправлял своему куратору через закрытые каналы электронной связи.

Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с поличным.

Сейчас решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

Служба безопасности Украины заблокировала работу столичной фармацевтической компании, которая перечислила в "бюджет" так называемой "днр" почти 8 млн грн. Деньги поступали в оккупационную администрацию в виде уплаты "налогов" от сети аптек, работающих на территории ОРДЛО.

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