Розвідку уранових родовищ мають здійснювати вітчизняні інвестори з реєстрацією в Україні - А.Калашник
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Ті компанії, які прагнуть розвідувати уранові родовища в нашій країні повинні мати українську реєстрацію. Тобто, — це мають бути вітчизняні інвестори. Таку думку у коментарі УНН висловила експерт, доктор геологічних наук Анна Калашник.
“Я вважаю, мають реєструватися саме в Україні, оскільки уран відноситься до розряду стратегічних корисних копалин, що потребує певного контролю з боку держави. Це мають бути вітчизняні інвестори, адже в іншому випадку, якщо це будуть іноземці, то, на мою думку, у певний момент ми можемо частково втратити контроль і над видобутком урану, і над його подальшим розподілом”, — сказала вона.
За словами експерта, вітчизняна атомна енергетика дуже потребує сировини, тому “в першу чергу, ми маємо забезпечувати наші потреби у сировині”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Міненерго заявили про плани створити майже 2 тис. робочих місць в атомно-промислового комплексі.
Також нагадаємо, за даними відомства, в Україні є потреба освоєння нових уранових родовищ методом підземного вилуговування.
Щорічні потреби уранового концентрату українських АЕС становлять 2400 тонн.
При цьому, за словами нардепа Л.Підлесецького, фінансові ризики урановидобування має нести інвестор, а не держава.
Раніше І.Насалик заявив про наміри залучати приватних інвесторів до видобутку урану.