Розвідку уранових родовищ мають здійснювати вітчизняні інвестори з реєстрацією в Україні - А.Калашник

“Я вважаю, мають реєструватися саме в Україні, оскільки уран відноситься до розряду стратегічних корисних копалин, що потребує певного контролю з боку держави. Це мають бути вітчизняні інвестори, адже в іншому випадку, якщо це будуть іноземці, то, на мою думку, у певний момент ми можемо частково втратити контроль і над видобутком урану, і над його подальшим розподілом”, — сказала вона.

За словами експерта, вітчизняна атомна енергетика дуже потребує сировини, тому “в першу чергу, ми маємо забезпечувати наші потреби у сировині”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Міненерго заявили про плани створити майже 2 тис. робочих місць в атомно-промислового комплексі.

Також нагадаємо, за даними відомства, в Україні є потреба освоєння нових уранових родовищ методом підземного вилуговування.

Щорічні потреби уранового концентрату українських АЕС становлять 2400 тонн.

При цьому, за словами нардепа Л.Підлесецького, фінансові ризики урановидобування має нести інвестор, а не держава.

Раніше І.Насалик заявив про наміри залучати приватних інвесторів до видобутку урану.