Разведку урановых месторождений должны осуществлять отечественные инвесторы с регистрацией в Украине - А.Калашник

"Я считаю, должны регистрироваться именно в Украине, поскольку уран относится к разряду стратегических полезных ископаемых, что требует определенного контроля со стороны государства. Это должны быть отечественные инвесторы, ведь в противном случае, если это будут иностранцы, то, по моему мнению, в определенный момент мы можем частично потерять контроль и над добычей урана, и над его дальнейшим распределением ", - сказала она.

По словам эксперта, отечественная атомная энергетика очень нуждается в сырье, поэтому "в первую очередь, мы должны обеспечивать наши потребности в сырье".

Напомним, как сообщал УНН, в Минэнерго заявили о планах создать около 2 тыс. рабочих мест в атомно-промышленном комплексе .

Также напомним, по данным ведомства, в Украине есть потребность освоения новых урановых месторождений методом подземного выщелачивания .

Ежегодные потребности уранового концентрата украинских АЭС составляют 2400 тонн.

При этом, по словам нардепа Л.Пидлесецкого, финансовые риски уранодобычи должен нести инвестор, а не государство .

Ранее И.Насалик заявил о намерениях привлекать частных инвесторов к добыче урана .