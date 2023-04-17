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Розвідка знає ім'я російського окупанта, який відрізав голову українському полоненому - Буданов

Розвідка знає ім'я російського окупанта, який відрізав голову українському полоненому - Буданов

Київ • УНН

 • 1213666 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Голова української розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю Radio NV заявив, що у структурі знають ім'я російського військового, який відрізав голову українському полоненому, передає УНН.

Цитата

«Так, є. … Хто він — ми знаємо», — заявив Буданов у відповідь на питання Radio NV, чи є у нього дані на виконавця цього воєнного злочину.

Деталі

Голова ГУР Міноборони вімовився повідомляти, де він перебуває. Він зазначив, що випадки подібних злочинів є «поодинокими».

«Але повертаючись до першої частини вашого запитання: де він і чому я вам кажу, що не можу вам відповісти. Є трошки інша статистика, що якось так склалося, що майже вже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, вони більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане виключенням», — додав Буданов.

На питання, чи «допомогла» цьому розвідка, голова ГУР Міноборони відповів: «Просто так сталося».

Доповнення

11 квітня в мережі з’явилось відео, як російські окупанти жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування жорстокого вбивства окупантами українського воїна за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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