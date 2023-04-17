Разведка знает имя российского оккупанта, отрезавшего голову украинскому пленнику - Буданов

Цитата

"Да есть. …Кто он – мы знаем», – заявил Буданов в ответ на вопрос, есть ли у него данные на исполнителя этого военного преступления.

Детали

Глава ГУР Минобороны отказался сообщать, где он находится. Он отметил, что случаи подобных преступлений являются «единичными».

«Но возвращаясь к первой части вашего вопроса: где он и почему я вам говорю, что не могу вам ответить. Есть несколько другая статистика, что как-то так сложилось, что почти все из тех, кто делал подобные вещи, где это было нам четко известно, они больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением», – добавил Буданов.

На вопрос, помогла ли этому разведка, глава ГУР Минобороны ответил: «Просто так произошло».

Дополнение

11 апреля в сети появилось видео, как российские оккупанты жестоко пытают украинского пленника и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование жестокого убийства оккупантами украинского воина по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.