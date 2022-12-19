Новобранці - витратний матеріал: розвідка Великої Британії розповіла про жорстоку тактику "Вагнера" під Бахмутом

Цитата



"Окремим бійцям, ймовірно, видають смартфони або планшети, які показують визначену особою вісь просування та ціль нападу, накладені на комерційні супутникові зображення. На рівні взводів і вище командири, ймовірно, залишаються в прикриттях і віддають накази по радіо, інформуючи їх за допомогою відеосигналів малих безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Окремим частинам наказують йти заздалегідь наміченим маршрутом, часто з вогнем, але рідше з бронетехнікою", - ідеться у повідомленні.



Деталі



За даними британської розвідки, оперативникам "Вагнера", які самовільно відхиляються від намічених маршрутів атаки, швидше за все, загрожує розстріл.

"Ця жорстока тактика спрямована на те, щоб зберегти рідкісні активи "Вагнера" у вигляді досвідчених командирів та бронетехніки за рахунок доступніших новобранців-в'язнів, яких організація вважає витратним матеріалом", - наголошується в повідомленні.

Доповнення

Раніше британська розідка писала, що росія створює так звані "фронтові творчі бригади", щоб підняти бойовий дух окупантів.