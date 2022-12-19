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Новобранцы - расходный материал: разведка Великобритании рассказала о жестокой тактике "Вагнера" под Бахмутом

Киев • УНН

 • 590316 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Российская военная группировка "Вагнер" продолжает играть важную роль в боевых действиях вокруг города Бахмут в Донецкой области. В последние месяцы была разработана наступательная тактика, чтобы использовать большое количество плохо обученных завербованных осужденных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Цитата

"Отдельным бойцам, вероятно, выдают смартфоны или планшеты, показывающие определенную личностью ось продвижения и цель нападения, наложенные на коммерческие спутниковые изображения. На уровне взводов и выше командиры, вероятно, остаются в прикрытиях и отдают приказы по радио, информируя их с помощью видеосигналов малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отдельным частям приказывают идти по заранее намеченному маршруту, часто с огнем, но реже с бронетехникой", - говорится в сообщении.

Детали

По данным британской разведки, оперативникам "Вагнера", которые самовольно отказываются от намеченных маршрутов атаки, скорее всего, грозит расстрел. 

"Эта жестокая тактика направлена на то, чтобы сохранить редкие активы "Вагнера" в виде опытных командиров и бронетехники за счет более доступных новобранцев-узников, которых организация считает расходным материалом", - отмечается в сообщении. 

Дополнение

Ранее британская розыска писала, что россия создает так называемые "фронтовые творческие бригады", чтобы поднять боевой дух оккупантов.

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