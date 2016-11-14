Розвідка уранових родовищ сприятиме економічному розвитку регіону - голова облради Миколаївщини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Миколаївська обласна рада в цьому році надала погодження на проведення розвідки уранових родовищ. Таке рішення свідчить про відкритість Миколаївщини до розвитку будь-який проектів. Більше того, це сприятиме економічному розвиткові регіону. Про це у коментарі УНН повідомила Голова Миколаївської облради Вікторії Москаленко.
“Хочу сказати, що у березні поточного року депутатський корпус Миколаївської обласної ради погодив клопотання ТОВ “Атомні енергетичні системи України” на отримання спеціального дозволу на користування надрами Михайлівської площі уранових руд та Сафонівського родовища уранових руд що на Казанківщині.
Ця подія важлива для Миколаївської області, для Казанківського району. Тим самим ми підтверджуємо, що у нас, на території нашого регіону розвиваються будь-які проекти. Адже, вони сприятимуть економічному розвиткові і Миколаївської області і півдня України",- зазначила вона.
За словами В.Москаленко, орієнтуючись на плани уряду про збільшення видобування власного урану Миколаївщина вже стала на шлях їх виконання.
Нагадаємо, днями уряд ухвалив нову Концепцію розвитку атомного комплексу України.
Документ, за словами міністра енергетики І.Насалика, Концепція передбачає, що ми повністю будемо забезпечуватися себе виробництвом уранового концентрату і будуватимемо завод.