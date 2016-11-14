Разведка урановых месторождений будет способствовать экономическому развитию региона - глава облсовета Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Николаевский областной совет в этом году предоставил согласие на проведение разведки урановых месторождений. Такое решение свидетельствует об открытости Николаевской области к развитию любых проектов. Более того, это будет способствовать экономическому развитию региона. Об этом в комментарии УНН сообщила глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко.
"Хочу сказать, что в марте текущего года депутатский корпус Николаевского областного совета согласовал ходатайство ООО "Атомные энергетические системы Украины" на получение специального разрешения на пользование недрами Михайловской площади урановых руд и Сафоновского месторождения урановых руд, что в Казанковском районе.
Это событие важно для Николаевской области, для Казанковского района. Тем самым мы подтверждаем, что у нас, на территории нашего региона развиваются любые проекты. Ведь они будут способствовать экономическому развитию и Николаевской области, и юга Украины", - отметила она.
По словам В.Москаленко, ориентируясь на планы правительства по увеличению добычи собственного урана Николаевская область уже стала на путь их выполнения.
Напомним, на днях правительство приняло новую концепцию развития атомного комплекса Украины.
Документ, по словам министра энергетики И.Насалика, Концепция предусматривает, что мы полностью будем обеспечивать себя производством уранового концентрата и строить завод.