Розвідка США вважає, що РФ представляє найбільшу кіберзагрозу для інфраструктури країни
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Росія становить найбільшу кіберзагрозу для найважливіших об’єктів інфраструктури США. З таким твердженням виступив у вівторок представник апарату директора Національної розвідки США високого рангу Майкл Мосс на слуханнях в юридичному комітеті Сенату Конгресу, повідомляє УНН.
“Росія, Китай, Іран і Північна Корея представлятимуть найбільші кіберзагрози для США в наступному році ... З цих супротивників, як ми вважаємо, Росія є найбільшою загрозою найважливіших об’єктів американської інфраструктури”, — вважає Мосс.
Він вважає, що Москва “в наступному році буде вести більш сміливі і більш руйнівні кібероперації, швидше за все, використовуючи нові можливості проти України”. За прогнозами апарату директора Нацрозвідка, “російські розвідувальні служби та служби безпеки будуть продовжувати збирати інформацію щодо об’єктів інфраструктури США і їх союзників”.
Мосс вважає, що Росія робить спроби по ослабленню і поділу Сполучених Штатів, але не тільки в рамках втручання РФ у американські вибори.
“Що стосується причетності Росії до проміжних виборів (до Конгресу, які пройдуть в листопаді цього року), ми продовжуємо фіксувати широко поширену пропагандистську кампанію Росії, яка робить спроби послабити і розділити США. Ці зусилля не обмежуються виборами, але, безумовно, охоплюють питання, пов’язані з виборами ”, - вважає Мосс. За його версією, Москва “намагається зламати (комп’ютерні системи) і вкрасти інформацію у кандидатів (на пости законодавців) і держчиновників”.
Як повідомляв УНН, ракета РФ з ядерним двигуном впала в море в 2017 році.