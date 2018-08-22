Разведка США считает, что РФ представляет наибольшую киберугроз для инфраструктуры страны
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Россия представляет наибольшую киберугрозу для важнейших объектов инфраструктуры США. С таким утверждением выступил во вторник представитель аппарата директора Национальной разведки США высокого ранга Майкл Мосс на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса, сообщает УНН.
“Россия, Китай, Иран и Северная Корея будут представлять наибольшие киберугрозы для США в следующем году... Из этих противников, как мы полагаем, Россия представляет наибольшую угрозу важнейшим объектам американской инфраструктуры”, — считает Мосс.
Он считает, что Москва “в следующем году будет вести более смелые и более разрушительные кибероперации, скорее всего, используя новые возможности против Украины”. По прогнозам аппарата директора Нацразведки, “российские разведывательные службы и службы безопасности будут продолжать собирать информацию по объектам инфраструктуры США и их союзников”.
Мосс считает, что Россия предпринимает попытки по ослаблению и разделению Соединенных Штатов, но не только в рамках вмешательства РФ в американские выборы.
“Что касается причастности России к промежуточным выборам (в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года), мы продолжаем фиксировать широко распространенную пропагандистскую кампанию России, которая предпринимает попытки ослабить и разделить США. Эти усилия не ограничиваются выборами, но, безусловно, охватывают вопросы, связанные с выборами”, — полагает Мосс. По его версии, Москва “пытается взломать (компьютерные системы) и украсть информацию у кандидатов (на посты законодателей) и госчиновников”.
Как сообщал УНН, ракета РФ с ядерным двигателем упала в море в 2017 году.