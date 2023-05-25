Розвідка США: Українці могли атакувати кремль безпілотниками - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Офіційні особи США, оцінюючи слова різних українських чиновників про атаку БПЛА на кремль, зазначають, що відповідальність могла нести українська група, повідомили CNN джерела, знайомі з розвідкою, пише УНН.
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У перехоплених повідомленнях деякі члени військової та розвідувальної служби України припускають, що операцію проводили українські сили спеціальних операцій.
Ця розмова в поєднанні з іншими перехопленими повідомленнями російських офіційних осіб, які звинувачують Україну в нападі та цікавляться, як це сталося, змусили офіційних осіб США розглянути можливість того, що за інцидентом 3 травня стоїть українська група.
Однак США не змогли дійти остаточного висновку щодо відповідальних і лише з низькою впевненістю оцінюють, що за інцидентом могла стояти українська група, заявили офіційні особи.
У них досі немає остаточних доказів того, хто запустив безпілотники, і офіційні особи США досі вважають малоймовірним, що високопосадовці українського уряду, включаючи президента України Володимира Зеленського, віддали наказ про атаку або знали про неї заздалегідь.
Нагадаємо
Власну причетність до інциденту США спростовує. Зокрема координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заперечив, що США якимось чином причетні до інциденту з дронами над кремлем.