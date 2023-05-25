Розвідка США: Українці могли атакувати кремль безпілотниками - CNN

ukru
Ексклюзив
05:38 • 8957 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 279160 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 376443 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 309346 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 343826 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307329 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223394 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206991 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165566 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 540988 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
745 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 14445 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 17996 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 27954 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 26228 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 24273 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 398278 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 540988 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 573666 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 570547 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 470201 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 2904 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 207189 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 376443 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176892 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167674 перегляди
Актуальне
Розвідка США: Українці могли атакувати кремль безпілотниками - CNN

Розвідка США: Українці могли атакувати кремль безпілотниками - CNN

Київ • УНН

 • 1202487 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Офіційні особи США, оцінюючи слова різних українських чиновників про атаку БПЛА на кремль, зазначають, що відповідальність могла нести українська група, повідомили CNN джерела, знайомі з розвідкою, пише УНН.

Деталі 

У перехоплених повідомленнях деякі члени військової та розвідувальної служби України припускають, що операцію проводили українські сили спеціальних операцій.

Ця розмова в поєднанні з іншими перехопленими повідомленнями російських офіційних осіб, які звинувачують Україну в нападі та цікавляться, як це сталося, змусили офіційних осіб США розглянути можливість того, що за інцидентом 3 травня стоїть українська група.

Однак США не змогли дійти остаточного висновку щодо відповідальних і лише з низькою впевненістю оцінюють, що за інцидентом могла стояти українська група, заявили офіційні особи.

У них досі немає остаточних доказів того, хто запустив безпілотники, і офіційні особи США досі вважають малоймовірним, що високопосадовці українського уряду, включаючи президента України Володимира Зеленського, віддали наказ про атаку або знали про неї заздалегідь.

Нагадаємо 

Власну причетність до інциденту США спростовує. Зокрема координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заперечив, що США якимось чином причетні до інциденту з дронами над кремлем.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,157.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.83
Золото
$3,148.44
Ethereum
$1,811.64