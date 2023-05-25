Разведка США: Украинцы могли атаковать кремль беспилотниками - CNN

Детали

В перехваченных сообщениях некоторые члены военной и разведывательной службы Украины предполагают, что операцию проводили украинские силы специальных операций.

Этот разговор в сочетании с другими перехваченными сообщениями российских официальных лиц, обвиняющих Украину в нападении и интересующихся, как это произошло, заставили официальных лиц США рассмотреть возможность того, что за инцидентом 3 мая стоит украинская группа.

Однако США не смогли прийти к окончательному выводу относительно ответственных и лишь с низкой уверенностью оценивают, что за инцидентом могла стоять украинская группа, заявили официальные лица.

У них до сих пор нет окончательных доказательств того, кто запустил беспилотники, и официальные лица США до сих пор считают маловероятным, что высокопоставленные чиновники украинского правительства, включая президента Украины Владимира Зеленского, отдали приказ об атаке или знали о ней заранее.

Напомним

Собственную причастность к инциденту США опровергает. В частности координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби отрицает, что США каким-то образом причастны к инциденту с дронами над кремлем.