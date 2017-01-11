Розвідка розповіла Д.Трампу про збір Москвою компромату на нього

Вона посилається на відомості, отримані від посадових осіб США. Джерела акцентують увагу на двохсторінковому резюме, доданому до доповіді про хакерські атаки, відповідальність за які Вашингтон приписує Москві. В основу резюме лягли доповідні записки колишнього співробітника британських спецслужб, результати попередніх розслідувань якого американські колеги вважають, що заслуговують довіри.

Згідно з інформацією CNN, під час брифінгу обраному президенту намагалися продемонструвати, що Москва збирала компрометуючі дані на членів двох провідних політичних партій США, проте свідомо зробила надбанням громадськості тільки те, що стосується демократа, колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон. Крім того, за версією джерел телекомпанії, Д.Трампа в черговий раз намагалися переконати в тому, що особи з його оточення під час передвиборної кампанії контактували з посередниками Кремля.

Керівники американських розвідувальних служб 6 січня провели в Нью-Йорку спеціальний брифінг для Д.Трампа. Він був присвячений хакерським атакам на політичні інститути в США, в тому числі на Національний комітет Демократичної партії (НКДП). У причетності до цих зломів діюча американська адміністрація звинувачує Росію, хоча і не наводить доказів.