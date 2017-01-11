Разведка рассказала Д.Трампу о сборе Москвой компромата на него
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Руководители американских разведывательных служб на состоявшемся спецбрифинге в Нью-Йорке ознакомили Дональда Трампа с показаниями наличии у российских спецслужб информации личного и финансового характера, котлрая дискредитирует избранного президента США. С таким утверждением выступила во вторник телекомпания CNN, передает УНН.
Она ссылается на сведения, полученные от должностных лиц США. Источники акцентируют внимание на двухстраничном резюме, прилагаемом к докладу о хакерских атаках, ответственность за которые Вашингтон приписывает Москве. В основу резюме легли докладные записки бывшего сотрудника британских спецслужб, результаты предыдущих расследований которого американские коллеги считают, что заслуживают доверия.
Согласно информации CNN, во время брифинга избранному президенту пытались продемонстрировать, что Москва собирала компрометирующие данные на членов двух ведущих политических партий США, однако сознательно сделала достоянием общественности только то, что касается демократа, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Кроме того, по версии источников телекомпании, Д.Трампа в очередной раз пытались убедить в том, что лица из его окружения во время предвыборной кампании контактировали с посредниками Кремля.
Руководители американских разведывательных служб 6 января провели в Нью-Йорке специальный брифинг для Д.Трампа. Он был посвящен хакерским атакам на политические институты в США, в том числе на Национальный комитет Демократической партии (НКДП). В причастности к этим взломам действующая американская администрация обвиняет Россию, хотя и не приводит доказательств.