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Розвідка повідомила про проблеми з фінансуванням особового складу бойовиків

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК збройних сил Російської Федерації затримують виплати грошового забезпечення особовому складу напередодні проведення пропагандистських заходів напередодні 9 травня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає УНН.

“У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ продовжується робота комплексних комісій російського окупаційного командування та проведення контрольних занять за зимовий період навчання. На час перевірок здійснюється затримка виплати грошового забезпечення особовому складу з метою попередження порушень військової дисципліни. Водночас, у зв’язку з недостатнім фінансуванням і витратами "бюджетних" коштів на підготовку та проведення пропагандистських заходів 9 травня ц.р., передбачається виплата лише 70% місячного грошового забезпечення”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, російське командування привласнює кошти бойовиків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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