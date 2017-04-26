Розвідка повідомила про проблеми з фінансуванням особового складу бойовиків

“У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ продовжується робота комплексних комісій російського окупаційного командування та проведення контрольних занять за зимовий період навчання. На час перевірок здійснюється затримка виплати грошового забезпечення особовому складу з метою попередження порушень військової дисципліни. Водночас, у зв’язку з недостатнім фінансуванням і витратами "бюджетних" коштів на підготовку та проведення пропагандистських заходів 9 травня ц.р., передбачається виплата лише 70% місячного грошового забезпечення”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, російське командування привласнює кошти бойовиків.