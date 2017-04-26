Разведка сообщила о проблемах с финансированием личного состава боевиков

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжается работа комплексных комиссий российского оккупационного командования и проведения контрольных занятий за зимний период обучения. На время проверок осуществляется задержка выплаты денежного обеспечения личному составу с целью предупреждения нарушений воинской дисциплины. В то же время, в связи с недостаточным финансированием и расходами "бюджетных" средств на подготовку и проведение пропагандистских мероприятий 9 мая с.г., предполагается выплата лишь 70% месячного денежного обеспечения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, русское командование присваивает средства боевиков.