Розвідка повідомила про більше 20 епізодів приховування втрат бойовиків

“Військова розвідка повідомляє, що наразі в підрозділах т.зв. „11-го полку“ російсько-окупаційних військ продовжує працювати комісія, яку прислало командування. Перевірка виявила більше 20 епізодів приховування загибелі та каліцтва окупантів”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, 10 бойовиків самовільно покинули військові частини, ще п’ятеро бойовиків зазнали важких поранень під час розвантаження боєприпасів.