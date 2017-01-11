Розвідка повідомила про більше 20 епізодів приховування втрат бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Комісія під час перевірки підрозділів так званого “11-го полку” російсько-окупаційних військ на Донбасі виявила більше 20 епізодів приховування загибелі та каліцтва окупантів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Військова розвідка повідомляє, що наразі в підрозділах т.зв. „11-го полку“ російсько-окупаційних військ продовжує працювати комісія, яку прислало командування. Перевірка виявила більше 20 епізодів приховування загибелі та каліцтва окупантів”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, 10 бойовиків самовільно покинули військові частини, ще п’ятеро бойовиків зазнали важких поранень під час розвантаження боєприпасів.