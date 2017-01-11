Разведка сообщила о более 20 эпизодах сокрытия потерь боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Комиссия при проверке подразделений так называемого "11-го полка" российско-оккупационных войск в Донбассе обнаружила более 20 эпизодов сокрытия гибели и увечья оккупантов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Военная разведка сообщает, что в настоящее время в подразделениях т.н. "11-го полка" российско-оккупационных войск продолжает работать комиссия, которую прислало командование. Проверка выявила более 20 эпизодов сокрытия гибели и увечья оккупантов", - сказал он.
Как сообщал УНН, 10 боевиков самовольно покинули военные части, еще пятеро боевиков получили тяжелые ранения во время разгрузки боеприпасов.