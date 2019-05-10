Розвідка: окупанти в ОРДЛО посилюють підготовку своїх диверсантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Командування російсько-окупаційних військ на Донбасі посилює підготовку диверсійно-розвідувальних груп. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"Зокрема, у спеціально створених навчальних центрах на окупованій території здійснюється підготовка понад 100 осіб, відібраних російськими інструкторами з числа особового складу 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. При цьому, певна частина залучених до підготовки осіб мають кримінальне минуле. Програма підготовки диверсантів включає теоретичні і т.зв. “польові” заняття, у т.ч. навчання з відпрацюванням питань переходу лінії зіткнення та скоєння диверсій", - сказав Гуцуляк.
Проте, при високому рівні підготовки, стан військової дисципліни серед особового складу російсько-окупаційних військ у зазначених навчальних центрах залишається низьким, додав він.
"Так, під час відпочинку в одному із ресторанів окупованого міста Луганськ, між трьома так званими “слухачами” та інструктором з РФ виник конфлікт, в результаті чого росіянин отримав тяжкі тілесні ушкодження", - зазначив Гуцуляк.
Нагадаємо, від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три обстріли з боку противника, з застосуванням артилерії та мінометів.