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Розвідка: окупанти в ОРДЛО посилюють підготовку своїх диверсантів

Розвідка: окупанти в ОРДЛО посилюють підготовку своїх диверсантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Командування російсько-окупаційних військ на Донбасі посилює підготовку диверсійно-розвідувальних груп. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

"Зокрема, у спеціально створених навчальних центрах на окупованій території здійснюється підготовка понад 100 осіб, відібраних російськими інструкторами з числа особового складу 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. При цьому, певна частина залучених до підготовки осіб мають кримінальне минуле. Програма підготовки диверсантів включає теоретичні і т.зв. “польові” заняття, у т.ч. навчання з відпрацюванням питань переходу лінії зіткнення та скоєння диверсій", - сказав Гуцуляк.

Проте, при високому рівні підготовки, стан військової дисципліни серед особового складу російсько-окупаційних військ у зазначених навчальних центрах залишається низьким, додав він.

"Так, під час відпочинку в одному із ресторанів окупованого міста Луганськ, між трьома так званими “слухачами” та інструктором з РФ виник конфлікт, в результаті чого росіянин отримав тяжкі тілесні ушкодження", - зазначив Гуцуляк.

Нагадаємо, від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три обстріли з боку противника, з застосуванням артилерії та мінометів.

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