Разведка: оккупанты в ОРДЛО усиливают подготовку своих диверсантов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Командование российско-оккупационных войск на Донбассе усиливает подготовку диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"В частности, в специально созданных учебных центрах на оккупированной территории осуществляется подготовка более 100 человек, отобранных российскими инструкторами из числа личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. При этом, определенная часть привлеченных к подготовке лиц имеют криминальное прошлое. Программа подготовки диверсантов включает теоретические и т.н. "полевые" занятия, в т.ч. обучение с отработкой вопросов перехода линии соприкосновения и совершения диверсий", - сказал Гуцуляк.
Однако, при высоком уровне подготовки, состояние воинской дисциплины среди личного состава российско-оккупационных войск в указанных учебных центрах остается низким, добавил он.
"Так, во время отдыха в одном из ресторанов оккупированного города Луганск, между тремя так называемыми "слушателями" и инструктором из РФ возник конфликт, в результате чего россиянин получил тяжелые телесные повреждения", - отметил Гуцуляк.
Напомним, с начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три обстрела со стороны противника, с применением артиллерии и минометов.