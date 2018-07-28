Розвідка: на кладовищі в ОРДЛО на мінах підірвалися троє підлітків

"Хаотичне мінування російсько-окупаційними військами місцевості становить небезпеку для місцевого населення. 25 липня цього року троє підлітків підірвалися поблизу могили свого товариша на мінах, встановлених на кладовищі. Двоє з них загинули на місці", - зазначив він.

З його слів, дані розвідки свідчать, що російські окупаційні війська продовжують удосконалювати інженерне обладнання передових позицій та встановлювати додаткові мінно-вибухові загородження, використовуючи навіть заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни.

Нагадаємо, бойовики з ночі чотири рази обстріляли українські сили на Донбасі.