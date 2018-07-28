Розвідка: на кладовищі в ОРДЛО на мінах підірвалися троє підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Бойовики хаотично встановлюють міни в ОРДЛО. Днями троє підлітків підірвалися на мінах поблизу могили свого товариша, двоє з них загинули. Про це з посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони повідомив під час брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Хаотичне мінування російсько-окупаційними військами місцевості становить небезпеку для місцевого населення. 25 липня цього року троє підлітків підірвалися поблизу могили свого товариша на мінах, встановлених на кладовищі. Двоє з них загинули на місці", - зазначив він.
З його слів, дані розвідки свідчать, що російські окупаційні війська продовжують удосконалювати інженерне обладнання передових позицій та встановлювати додаткові мінно-вибухові загородження, використовуючи навіть заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни.
Нагадаємо, бойовики з ночі чотири рази обстріляли українські сили на Донбасі.