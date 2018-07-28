Разведка: на кладбище в ОРДЛО на минах подорвались трое подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Боевики хаотично устанавливают мины в ОРДЛО. На днях трое подростков подорвались на минах вблизи могилы своего товарища, двое из них погибли. Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны сообщил во время брифинга представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Хаотичное минирование российско-оккупационными войсками местности представляет опасность для местного населения. 25 июля этого года трое подростков подорвались вблизи могилы своего товарища на минах, установленных на кладбище. Двое из них погибли на месте", - отметил он.
По его словам, данные разведки свидетельствуют, что российские оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения, используя даже запрещенные международными конвенциями противопехотные мины.
Напомним, боевики с ночи четыре раза обстреляли украинские силы на Донбассе.