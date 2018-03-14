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Розвідка: на Донбасі затоплюються шахти, екологічна ситуація - загрозлива

Київ • УНН

 • 11210 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей затоплюються шахти, внаслідок чого на поверхню виштовхується метан та інші отруйні гази. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

"Внаслідок закриття шахт та зупинення видобування вугілля активізувався процес підйому шахтних вод та затоплення нижніх шахтних горизонтів. Особливо критична ситуація склалась у населеному пункті Горлівка. Водовідведення у шахтах тут не здійснюється давно, оскільки насосне обладнання та кабелі живлення викрадені. У зв'язку з цим вода, яка заповнює нижній горизонт, виштовхує на поверхню метан та інші отруйні гази. Забруднена вода з високою концентрацією солей робить непридатними для пиття більшість джерел та є додатковим фактором забруднення річок та водоймищ", - повідомив Д.Гуцуляк.

Також, за його словами, збільшується кількість затоплень підвалів багатоповерхових будинків та приватного сектору. Загалом стан екології на Донбасі оцінюється як критичний.

"Крім того, збільшується кількість затоплень підвалів багатоповерхових будівель та приватного сектору. У підвальних приміщеннях фіксується наявність отруйних газів. Загалом стан екологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях сходу України оцінюється як загрозливий, що збільшує кількість захворювань серед мирних місцевих мешканців. Разом з цим більшість з цих випадків за вказівкою окупантів приховується медичними закладами", - зазначив Д.Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак повідомляв, що на сьогодні на непідконтрольних територіях України 36 шахт затоплені і вже не підлягають відновленню.

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