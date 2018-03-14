Разведка: на Донбассе затапливаются шахты, экологическая ситуация - угрожающая
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей затапливаются шахты, в результате чего на поверхность выталкивается метан и другие ядовитые газы. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"В результате закрытия шахт и остановки добычи угля активизировался процесс подъема шахтных вод и затопления нижних шахтных горизонтов. Особенно критическая ситуация сложилась в населенном пункте Горловка. Водоотведение в шахтах здесь не осуществляется давно, поскольку насосное оборудование и кабели питания похищены. В связи с этим вода, которая заполняет нижний горизонт, выталкивает на поверхность метан и другие ядовитые газы. Загрязненная вода с высокой концентрацией солей делает непригодными для питья большинство источников и является дополнительным фактором загрязнения рек и водоемов", - сообщил Д.Гуцуляк.
Также, по его словам, увеличивается количество затоплений подвалов многоэтажных домов и частного сектора. В целом состояние экологии на Донбассе оценивается как критическое.
"Кроме того, увеличивается количество затоплений подвалов многоэтажных зданий и частного сектора. В подвальных помещениях фиксируется наличие ядовитых газов. В целом состояние экологической ситуации на временно оккупированных территориях востока Украины оценивается как угрожающее, увеличивает количество заболеваний среди мирных местных жителей. Вместе с этим большинство из этих случаев по указанию оккупантов скрывается медицинскими учреждениями", - отметил Д.Гуцуляк.
Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщал, что сегодня на неподконтрольных территориях Украины 36 шахт затоплены и уже не подлежат восстановлению.