Розвідка на Донбасі зафіксувала рух колон спецтехніки зв'язку з боку Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Розвідка Міністерства оборони України на Донбасі зафіксувала рух колон спецтехніки зв'язку та радіоелектронної боротьби з боку Ростовської області Російської Федерації. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Зафіксовано в’їзд колони спецтехніки зв’язку та радіоелектронної боротьби з боку Ростовської області Росії через неконтрольовану ділянку державного українсько-російського кордону. При цьому розпізнавальні знаки та емблеми на російській військовій техніці були навмисне зафарбовані, а особовий склад одягнутий у військову форму різного типу та маскувальні халати”, — повідомив Гуцуляк.
Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що на Донбасі поширюють чутки про відновлення бойових дій.