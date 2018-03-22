Разведка на Донбассе зафиксировала движение колонн спецтехники связи со стороны России

"Зафиксирован въезд колонны спецтехники связи и радиоэлектронной борьбы со стороны Ростовской области России из-за неконтролируемой участок государственной российско-украинской границы. При этом опознавательные знаки и эмблемы на российской военной технике были умышленно закрашены, а личный состав одет в военную форму разного типа и маскировочные халаты", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, ранее разведка сообщала, что на Донбассе распространяют слухи о возобновлении боевых действий.